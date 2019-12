RMK manitseb metsast jõulukuuse toojaid ettevaatlikkusele

Elektrilevi elektriliinide asukohad on ära märgitud riigimetsa kaardil, mille leiab RMK äpist ja veebilehelt www.rmk.ee/kuuseke. Kui muidu suunab RMK inimesi kuuske otsima muuhulgas just elektriliinide alla, siis tormist kahjustatud piirkondades võiks jõulukuuske otsida pigem kraavide ja teede äärtest ning vana metsa alt. Märgates kusagil mahakukkunud liinijuhet või liinile kukkunud puud, ei tohi sellele lähemale minna ning tuleks helista Elektrilevi rikkenumbril 1343. RMK tuletab ka meelde, et kuuske ei tohi võtta metsanoorendikust ega kaitsealalt. Enda asukohta aitab metsas positsioneerida RMK äpp.