Tellijale

„Aastad ei ole vennad,“ tõdes Laats Otepää vallavanemale Kaido Tambergile tiitlit üle andes. „Eelmisel aastal oli siinkandis lund nii ohtralt, et tekkis kiusatus seda taskus Tallinnagi kaasa võtta, seekord aga, jah, tibutab vihma ja rohi on roheline. Aga ega talv taeva jää, pealegi pole Otepää mehed harjunud looduselt armuande ootama – kui lund ei ole ega tule, siis teevad seda ise, nii et Kuutsemäel ei jää ükski suusavõistlus pidamata ega talverõõmud nautimata.“