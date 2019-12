Nunnufotod ⟩ Orav tuuseldas päkapikumütside kallal

«Nägime küll, et päkapikumütsid on räbaldunud, aga mõtlesime, et keegi vandaalitseb lasteaias. Aga siis läksin ühel päeval tööle ja nägin, et orav askeldab päkapikumütside juures. Ühel oli kootud äär, see oli üles harutatud. Müts oli ikka väga räbalaks ära näritud. Sel hetkel, kui pilti tegin, korjas ta valget vatiini endale suhu. Seda kogunes maru palju sinna. Hakkasin kartma, et kui ta selle alla neelab, siis ta ju sureb ära. Aga kõrvalt töökaaslased ütlesid, et ega ta ei söö seda, pigem viib pessa endale,» kirjeldas lasteaia õpetaja Svetlana Roht teisipäevast kohtumist oravaga.