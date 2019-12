Põlva pürgib kõige sportlikumaks omavalitsuseks

Kandidaatide seas on ka Põlva vald, kus tegutseb kaks spordikooli ning 23 spordiklubi. 2019. aastal peeti Põlvas Eesti meistrivõistlused maadluses, rattaorienteerumises, noorte meistrivõistlused laskespordis, toimusid Eesti karikavõistlused batuudi- ja trampoliinihüpetes ning mõistagi peeti Põlvas eri vanuseklasside meistri- ja karikaliiga mänge käsipallis. Vald on toetanud tõukerattasõidu MK-etapi korraldamist Põlvas ja toetab 2020. aasta MMi Põlvas. Vallas asuv Rosma krossirada on koduks ka rahvusvahelistele motokrossivõistlustele.