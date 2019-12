Mida soovid jõuludeks: ei sokkidele, jah raamatutele

Tellijale

Suur osa inimesi on kingitused juba kappidesse peitnud, et need siis homme kaunistatult kuuse alla paigutada. Siiski tekib mõnelgi ehk veel täna küsimus, mida kinkida ja kui kallis üks kingitus olema peaks. Samuti see, mida kindlasti ei tahetaks kingituseks saada. Ehk on abiks Lõuna-Eesti Postimehe toimetuse korraldatud küsitlus.