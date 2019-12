Jõulud Noa laevas

Kuid arvestades paljusid muid planeedi tulevikku puudutavaid uudiseid, kõlab see veel väga leebe tõsiasjana, millega ilmselt edaspidi leppima peab.

Kliimaärevus on kõigi teiste ärevuse liikide kõrval üks, mis inimesi reaalselt kimbutab. Kui uudiseid ja uuringuid lugeda, ei ole see aga kuigi imekspandav.

Austraalia põleb, Veneetsias uputab, Kataris jahutatakse konditsioneeridega välisõhku, Antarktika sulab, veetase tõuseb. Ilmuvad tulevikuennustused, mille järgi on maailma suurlinnad peagi vee all.

Et ees ootavad rasked ajad, tuleb seda enam hinnata seni säilinud võimalusi. Kuniks neid veel on.

Ärevaks teevad inimesi oht võimaliku rändesurve ja konfliktide ees, mis tekivad, kui osa alasid muutub elamiskõlbmatuks. Nagu ütles Soome kliimaärevuse uurija Panu Pihkala Eesti Ekspressile, on peamised kliimaärevusega kaasnevad tunded lein, süü ja hirm – sest et kaovad lumised talved ja oma elustiili peaks rohkem muutma. Ka regionaalarengu ekspert Rivo Noorkõiv tõdes intervjuus Lõuna-Eesti Postimehele, et kui veetase tõuseb ja Hiinas elavad sajad miljonid inimesed rannikualadel, tekib paratamatult küsimus, kuhu nad lähevad.