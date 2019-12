Jõulud suurperes – üks Sündmus ajab teist taga

Tellijale

Kolmanda advendi pärastlõunal Räpina aianduskooli parklasse keerates tunnen end väga pisikesena: nimelt on minu tavaline pereauto parklas konkurentsitult kõige väiksem. Ülejäänud masinad on suured mahtuniversaalid või lausa bussid. Algamas on MTÜ Põlvamaa Lasterikkad jõulupidu.

Peole on tulnud 18 peret, kus neli ja rohkem last. Tegelikult on suuri peresid Põlvamaal muidugi palju rohkem. Ainuüksi lasterikaste perede ühingus on neid juhataja Eve Kallari sõnul lausa 56. «Jõulupidu on meil traditsiooniline ning alati teeme ka loosipakke: iga pere teeb kellelegi kingituse,» selgitab ta kuuse alla kogunevate kingituste kohta.