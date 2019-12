Lõuna-Eesti Postimees valis aasta parimad töötajad

Kolleegid hindavad Jaani väga kõrgelt ning nad ei kujuta toimetust ilma temata ettegi. «Ta on nii võimekas – suudab toimetada lugusid, kirjutada, otsida teemasid, toimetada veebi, lühendada lugusid. Ta on alati positiivselt meelestatud. Imetlusväärse töövõime, laiapõhjaliste teadmiste, kalkuleeriva loomu, tugeva pingetaluvusega kolleeg, kellele võib alati loota,» iseloomustavad teda kolleegid.

Lisaks andis lehetoimetus välja tiitli aasta parim taustajõud, kelleks on Lõuna-Eesti Postimehe küljendaja Ivari Lipp. Tema käe all sünnivad erilised kujundused ja leheküljed, mis meie lugejate ette jõuavad. «Ivari Lipp on näidanud erikujundustega ja maitseka lähenemisega seda, mida ta suudab. Ja need küljed on kihvtid. Kõik, mida ta vajab, on piisav aeg, hea koostöö kolleegidega ning sünnibki omanäoline leht,» iseloomustavad teda teised Lõuna-Eesti Postimehe tegijad.