Maausuline Epp Margna: jõulud on suur pere aeg

«Minule on jõuluaja tähtsaimaks päevaks pööripäev,» ütleb kolmandat aastakümmet Eesti maausuliste ilmatunnetust tunnistav Epp Margna (54). Talvisel pööripäeval läheb päike tema sõnul «pessa», et haududa välja uus päikeseaasta, mille järjenumbriks on välja rehkendatud koguni aasta 10 233.