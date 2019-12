Valga motomeestele jääb seljataha edukas aasta

Euroopa meistrivõistlustel S3 klassis võistlenud Kristjan Siilakule oli tänavune pronks elu parim tulemus. Alles 8-aastane Travis Siilak tuli aga sel aastal juba teist korda järjest Eesti meistriks mootorrataste mäkketõusus juunioride klassis. Supermoto Eesti karikavõistlustel tuli ta hooaja kokkuvõttes teisele kohale ja Leedu supermoto meistrivõistlustel kolmandaks.

«Kui mäkketõusu tiitel tuli kümne võistleja seast Travisele kergemalt, siis Supermotos, kus 50cc klassis on tõsine konkurents, saime hoo ülesse alles hooaja keskel ja tuli teha tõsist tööd ja palju trenne, et viimasel võistlusel teine koht kätte võidelda. Kindlasti olen palju õnnelikum selle supermoto teise koha üle, kui ühegi teise Travise tiitli üle, sest see sai tõesti uhkelt välja võideldud viimastel etappidel,» lausus Kristjan.

Tänavune hooaeg oli Kristjani sõnul nii talle kui pojale uskumatult edukas. «Eks kõige selle nimel sai tohutult ka trenne tehtud ja terve suve vältel polnud meil ühtki vaba nädalavahetust, kuna võistlesime palju ja oma töö (igapäevaselt juhib ta oma ehitusettevõtte tööd Lõuna-Eestis – toim) ja kõige muu kõrvalt tõime ikkagi kõvad tiitlid koju.»

Supermotos S3 klassi võistlused peeti kaks korda Bulgaarias, Tsehhis ja Tabasalus, ühtlasi käis Siilak Poolas ja sõitis kaasa mõned Eesti võistlused, kus iga kord lõpetas poodiumil.

«Talvel sai kõvasti jäärada sõidetud ja ühtlasi mitu kuud personaaltreeneriga jõusaalis veedetud, kuid miski ei valmistanud mind ette selleks, et esimesel võistlusel Bulgaarias oli õhutemperatuur 40+ kraadi. Pärast ja enne sõitu käisime täispuhutavas basseinis keha jahutamas, mis oli meil kaasa võetud nagu enamusel teistel võistlejatel, kuid siiski oli tegemist ellujäämisvõistlusega, kuna mitu võistlejat sai kuumarabanduse. Endalegi üllatuseks tulin samal võistlusel kokkuvõttes kolmandale kohale ja see andis motivatsiooni sari lõpuni kaasa sõita.»

Järgmisel aastal on plaanis keskenduda rohkem Travise trennidele ja võistlustele ja ehk sõita kaasa ka Itaalia meistrivõistlustel. Esialgu on plaanis kindlasti mõned võistlused Saksamaal, Venemaal ja terve Balti sari. «Seega plaanid on suured ja töö juba käib selle nimel.»

Motospordiga on Kristjan Siilak tegelenud üle 15 aasta ja supermotot sõitnud sellest kaheksa aastat. Detsembris alguses valiti ta ka Eesti supermoto komisjoni esimeheks, seega uued väljakutsed ootavad. Ühtlasi kuulub ta Valga valla soetatud Jaanikese motokeskuse töögruppi.

Supermoto on vaatemänguline motospordiala, kus võtavad omavahel mõõtu motokrossi ja ringrajataustaga sõitjad. Supermotot sõidetakse rajal, mis ligi 70 protsendi protsendi ulatuses on asfaltkattega ning 30 protsenti offroad ning sisaldab motokrossi elemente. Erandina on mõnel rajal ka krossielemendid asfaltkattega rajal.