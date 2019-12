Võrumaal plaanitud dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamine taasavati

Kaevandusettevõte AS Kiirkandur esitas keskkonnaametile 2013. aasta juunis maavara kaevandamise loa taotluse ehitusdolokivi kaevandamiseks Võru maakonnas Rõuge, tollal Mõniste, vallas Naha dolokivimaardlas, mille alusel algatas amet samal aastal keskkonnamõju hindamise.

Taotletava mäeeraldise ehk kaevandamiseks määratud maapõue osa pindala on 23,54 hektarit ja taotletava mäeeraldise teenindusala ehk mäeeraldist ümbritseva kaevandamiseks määratud ala pindala on 37,70 hektarit.

Kaevandamisloa taotluse kohaselt oli 2013. aasta jaanuari seisuga mäeeraldise ehitusdolokivi aktiivse tarbevaru kogus 1,7 miljonit kuupmeetrit, sellest kaevandatav on aga 1,6 miljonit kuupmeetrit. Seejuures maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 70 000 kuupmeetrit ning taotletava loa kehtivusaeg on 25 aastat. Maavarade kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus.