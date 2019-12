Vähiravifond läks appi emale Tõrva vallast

Laural diagnoositi haigus tänavu juulis, kui ta oli kolm nädalat kopsupõletikuga võidelnud, kuid see ei tahtnud kuidagi paraneda. «Läksin EMOsse, kus avastati vedelik kopsude ümber. Vedeliku eemaldamisel olid arstid üsnagi ühel arusaamal, et midagi on valesti. Hakati analüüse võtma ja otsima kasvajat, mis maost ka leiti,» kirjutab Laura Jaansoo. «Kasvaja oli juba kaugele arenenud.»

Diagnoosile järgnes keemiaravi, millele tekkis negatiivne reaktsioon. «Nii jäigi mul üle pöörduda Kingitud Elu fondi poole. Loodan heade inimeste abile, et saaksin veeta veel aega oma perega. Mul on kaks tublit poega, kellest üks alustas just kooliteed ja teine on veel viiene. Tahan olla nende jaoks olemas. Lootus terveks saada pole veel kuhugi kadunud. Senikaua, kuni on usk, on ka võimalus,» kirjutab Laura.