Grippi haigestumine kahekordistus

«Seoses koolivaheajaga on hea korrata tõsiasja, et haigusnähtude ilmumisel on oluline jätta laps koju kuni tervenemiseni. Võimalusel vältige massüritusi, haige lapsega ei tohiks minna ei kinno ega spaasse,» ütles terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova.