Põlvas on tänavu sündinud 220 last

Osakonna seinal olev täpitabel näitas riigikogulase andmeil, et sellel aastal on sündinud 220 last. "Eelmise aasta sündide arv 237 oleks olnud ületatav, kui ei oleks olnud kolmenädalast sunnitud pausi. Nendele on suur pettumus, kes arvasid, et sündide arv jääb alla kahesaja. Kahjuks korralikule sünnitusosakonnale ei ole Põlvas enam kohta. Loodan, et keegi ei räägi midagi programmist "Noored maale", sest see oleks väga totter. Väga kurb otsus ,mis mõjutab Põlva elu oluliselt!" kirjutab Tarmo Tamm.