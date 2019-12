Kütusemüüjad süüdistavad heitlikes hindades tihedat konkurentsi

Olerexi logistikajuht Priit Põlluste nentis, et hindade kõikumine on tõepoolest muutunud igapäevaseks. "Tõsi, hinnad muutuvad igapäevaselt. Eesti kütuseturul on konkurents tihe ja kõik soovivad pakkuda kliendile parimat hinda," ütles Põlluste.

Alexela juhatuse esimehe Aivo Adamsoni sõnul on viimastel aastatel osutunud tavapäraseks, et nädala alguses hindu tõstetakse ning nädala edenedes tanklates hinnad langevad. "Tihe konkurents viib nädalavahetuseks hinnad teinekord ka sellisele tasemele, kus klientidele tehtavaid soodustusi arvestades marginaali ei teenitagi," ütles ta.

Adamson toonitas, et esmaspäevast hindade muutmist tuleb tegelikult käsitleda korrigeerimisena. "Pühapäevaga võrreldes hinnad igal juhul tõusevad, kuigi varasema nädala hindadega võrreldes võis toimuda hoopiski hindade langemine. Samuti võib senise turupraktika järgi olla kindel, et nädala edenedes langevad hinnad taas ning saavutavad oma madalaima taseme nädalavahetusel."

Samuti tõi Adamson välja veel ühe faktori, mis on hakanud just viimasel ajal kütusehindu mõjutama. "Viimaste nädalate hindade liikumise osas tuleb arvestada, et tanklad on läinud üle talvisele diislikütusele, mille hind on suvisest diislikütusest kõrgem."