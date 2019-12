Tellijale

«2019 oli väga võimas aasta: Lõuna-Eesti koos Tartuga sai Euroopa kultuuripealinna tiitli 2024. aastaks. See tähendab, et tegime koostööd. Inimesed kõikides Valga-, Võru- ja Põlvamaa valdades, lisaks Tartumaa valdades, Võru, Viljandi ja Tartu linnas panid seljad kokku, nägid vaeva ja see tiitel tuligi meile ära.