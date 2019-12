Aastalõpu lisatasud ulatuvad kuni kuupalgani

Tellijale

Võru abilinnapea Sixten Sild kinnitas, et linnavalitsus on oma kollektiivis ja hallatavates asutustes kehtestanud tulemustasude maksimummäära töötaja kohta aastas 400 eurot. «Sellest summast on aasta jooksul mingi osa juba välja makstud ja ülejäänu maksti välja jõulude eel,» rääkis Sild. Tema sõnul oli see summa valdavalt 200–250 eurot.