Ühised saluudid kaotavad populaarsust

Tani rääkis, et aastavahetus on maailmas kõige rohkem tähistatav püha, mille juurde on traditsiooniliselt kuulunud ilutulestik. «Kuidas seda tähistamist siis üldse ette kujutame? Loeme: viis, neli, kolm, kaks ja üks ning siis on vaikus?» küsis ta. Tema sõnutsi tehakse praegu kõige rohkem kahju vaesematele inimestele, kes ise ei jaksa tulevärki osta. «Suurt ilutulestikku ei näe ja ise ka ei jõua lasta.»