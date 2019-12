Terviseamet: leetrite laiem levik Eestis on tõenäoline

Terviseameti põhja regiooni juhi Ester Öpiku sõnul näitab järjekordne leetrijuhtum, et leetreid tuuakse välisriikidest Eestisse pidevalt, mistõttu on olemas ka oht suurema puhangu tekkeks. „Kindlasti peaksid lapsevanemad oma lapsi leetrite vastu vaktsineerima,“ ütles Öpik, kelle sõnul on Eestis hetkel leetrite vastu kaitsva MMR-vaktsiiniga vaktsineeritud laste osakaal alla 93 protsendi. Maailma terviseorganisatsiooni ehk WHO hinnangul on ühiskond suuremate puhangute eest kaitstud aga juhul, kui vaktsineerituse tase on vähemalt 95 protsenti. „Nii praegune vaktsineerituse tase kui teiste riikide epidemioloogiline olukord on loonud tingimused, kus leetrite puhangud Eestis on võimalikud ja ka tõenäolised.“