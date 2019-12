Valga kultuurikeskuse aastavahetuse pidu jääb vähese huvi tõttu ära

«Püüdsime seda teha esimest korda. Aastalõpupeod on meil eelnevalt olnud mingi 3–4 päeva enne aastavahetust. Seal on olnud meil üle 200 inimese. Ju ikka see aastavahetuse kuupäev ei ole rahvale vastuvõetav. Kusjuures see on rahva poolt tulnud ettepanek, et korraldada aastavahetuse pidu. Aga küllap tulevad need esinejad meile järgmisel aastal uutes formaatides,» lisas Juht.