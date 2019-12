Taaratagastajad annetasid rekordisumma

Üle Eesti 367 taaraautomaadile paigutatud nupu abil on heategevusfond Aitan Lapsi sel aastal kokku kogunud üle 142 000 euro, mis on täielikult mõeldud lastele kultuuriemotsioonide pakkumiseks.

Eelmisel aastal annetasid Eesti inimesed taaratagastustega üle 136 000 euro. Annetused võimaldasid tuhandetel lastel nautida lastelavastusi Eesti teatrites, samuti keskkonnateemalisi rändetendusi lasteaedades. Koostöös Eesti kunstimuuseumiga käisid paljud lapsed kunstinäitustel. Samuti said lapsed käia Saku suurhallis Eesti Laulu finaalkontserdi peaproovil, Eesti jalgpallikoondise mängudel ning mitmel muul kultuuriüritusel.

Heategevusfondi Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik täpsustas, et taaraautomaadi kaudu annetamine on hoogustunud ka Lõuna-Eestis. Valga-, Võru- ja Põlvamaal on annetuste hulk tõusnud kolme protsendi ringis.