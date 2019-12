Kütid on tänavu tabanud 20 hunti

Veebruari lõpuni kestev hundijaht pole hoogu sisse saanud pikale veninud sügise tõttu, tõdes keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik. Hundi tulemuslikuks küttimiseks on tarvis lumevaipa, kuid Eesti lõunapoolses osas pole lund peaaegu üldse sadanud. Näiteks Raplamaal oli aga vahepeal lumi maas ja see kajastub ka küttimistabelis: seal on tabatud koguni üheksa hunti.