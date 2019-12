Tavapäratu viirus: mitu koera on surnud koerte katku

Sel kuul on koerte katku surnud kaks koera ning veel ühe neljajalgse surma põhjuseks arvatakse olevat katk - Eesti Maaülikooli loomakliiniku kliiniline juht Aleksandr Semjonov ütles Postimehele, et seda ei saa nimetada puhanguks, kuid siiski pole see tavapärane viirus.