Valga kultuurikeskus püstitas lõppeval aastal publikurekordi

Kultuurikeskuse direktor Ülle Juhi sõnul on edu võtmeks mitmekesine kultuuriprogramm ja lai valik huvitegevusi, mida maja pakub. "Kultuur täna pole ainult sündmuste korraldamine, meelelahutuse pakkumine ja vaba aja sisustamine. Kultuuri luues ja pakkudes suurendame inimeste teadlikkust ning arendame nende maitset ja eelistusi. Olulist kaalu lisab paikkonna multikultuursus. Oleme õnnelikud, et meie külastajaskond on kultuurisõbralik ja usaldavad meie valikuid. Meie ülesanne on pakkuda kvaliteetset, mitmekülgseid kultuurielamust ning profesionaalset huviharidust. Maja elab ja loob. See on oluline,“ rääkis Juht.