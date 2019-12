Põlvas sünnitanud emad tänavad sünnitusosakonna suurepärast meeskonda

«On olnud üks pöörane aasta (ühe pöörase aasta järel). Sünnitusosakonna saaga ei lõppenud nii, nagu me veel suvel ja sügisel lootsime. Sellegipoolest on mul isiklikult hea meel, et me selle tee ette võtsime ja vankrit vedama hakkasime. Saime pakkuda tuge ja tunnustust nii Põlva haigla sünnitusosakonna töötajatele, võitlesime välja üle aastase pikenduse siitkandi ja siia tulnud sünnitajatele. 2019 lisandus Põlvasse 221 sündi. Teid, kes te meile selle eest tänusõnu olete kas avalikult või privaatselt edastanud, on nii palju. Mina omakorda tänan teid, et olete märku andnud, et see oli teile hea ja vajalik. Et olete kaasa mõelnud, toetanud, arvamust avaldanud ja oma allkirja andnud.