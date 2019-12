Teedele võib öö hakul tekkida must jää

Must jää. Pilt on illustratiivne.

Pärastlõunal on teekatted maanteedel valdavalt niisked või soolaniisked, kuid esineb ka kuivemaid lõike. Ilm on olulise sajuta ja paar kraadi on sooja. Alates Loode-Eestist on öö hakul soodsad tingimused härmatise tekkeks, mis võib tuua teedele musta jää.