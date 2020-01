Eestis kütiti lõppenud hooajal 20 hallhüljest

Kihnu jahimeeste pealik Evald Lilles ütles BNS-ile, et 38 lubatud looma küttimata jäämise põhjus on ebaõnnestunud hülgejahikorraldus. "Kõik need kohad, kus hülged asuvad, on täna looduskaitse alla võetud, mis teeb nendele jahipidamise võimatuks,” ütles Lilles. “Kui riik soovib ka tegelikult, et hülge arvukust reguleeritaks, tuleks hülgejahiregulatsioon ka jahindusekspertide pilguga üle vaadata."

"Looduskaitse alla võetakse põhjusega, mitte kiusu pärast, kahjuks jääb sageli see põhjus kohalikul tasandil segaseks, aga tuleb kaugemale püüda vaadata," rääkis teadlane. "Miski nurk peab looduses ju ka loomade jaoks olema, kus nad saaksid end turvaliselt tunda. Kummaline küll, aga enamus merest seda ei ole. Riigi nimel ma rääkida ei oska, sest kes see riik siis ongi, kes midagi tahab. Aga kindel on, et hüljeste arvukust reguleerida ei taha enam keegi. Need katsed kui seda tehti, lõppesid üpris koledate tagajärgedega hüljeste ja tegelikult ka inimeste jaoks. Tänapäevaks on aru saadud, et uljad plaanid jõgesid keerata ja loomaliike jalust koristada on suuresti selle oksa saagimine kus inimkond ise istub. Hüljeste "arvukuse reguleerimine" tähendab tegelikult massimõrva, kõrvalseisjate karistamist oma oskamatuse eest loodust mõistlikult majandada. Millistele teadmistele see tegevus tugineb?"