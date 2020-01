Homme mälestab Eesti Vabadussõjas langenuid

Kaitseliit korraldab koostöös omavalitsustega pärgade paneku ja küünalde süütamise talitused kõikides Vabadussõja mälupaikades terves Eestis ühel ja samal tunnil – 3. jaanuaril kl 10:30. Rahvusringhäälingu raadiokanalites on vaikuseminut.

„Meie kohus tänases Eestis on meeles pidada neid, kes saja aasta eest meie vabaduse eest oma elu hinnaga seisid. Vähim, mis saame nende sangarite heaks teha, on süüdata küünlad ning asetada pärjad nende rahu- ja mälestuspaikades üle maa. Meie hoida on mälestus Vabadussõja sangaritest“, seisab Eesti Vabariik 100 toimkonna ja Kaitseliidu üleskutses.