Ainsas sünnitusmajas siinpool Emajõge algas aasta poistega

Alanud aasta esimese päeva pärastlõuna haigla sünnitus- ja günekoloogiaosakonna ajutistes ruumides oli küll vaikne, kuid 1. jaanuari viimasel tunnil, kell 23.40 nägi Lõuna-Eesti haiglas ilmavalgust tänavune esimene laps. Poisslapse sünd tähendabki, et osakonna titekalendrisse kinnitatakse sinist värvi magnet. Tüdrukutele varutud magnetid on roosat tooni, kuid need pidid esialgu veel ootama.