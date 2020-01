Nuustaku taliujujad vallutasid teleekraani

Kuna talvepealinnas Nuustakul on sel talvel maas olnud pea 100-protsendiliselt vaid kunstlumi, polnud rahvusringhäälingu «Terevisiooni» võttegrupil võtta 2019. aasta viimasesse saatesse kohalikke suusatajaid lumel. Küll jagas oma kogemusi kunstlumest raja tegemisest Tehvandi keskuses toimetav olümpiamedalistist Jaak Mae.

Ei mõistnud Otepää ametnikud välja käia ka ainsatki oma kandis taliujumise-supluse harrastajat, kuigi veekogusid on seal kandis väga palju. Seetõttu esitaski telerahvas Tartu taliujujatele väljakutse tulla suplema kaamerate ees Linnamäe kõrval kunagisele suusastaadionile rajatud tiiki.

Ainsana saates külalisena esinenud tartlastest saab end Otepää kandi meheks nimetada Mart Nöps, kes sündinud ja kasvanud Otepää külje all Pühajärvel. Mart Nöps ja Risto Mets jagasidki saates kaamera ees muljeid, miks just talisuplus atraktiivne on.