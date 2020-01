Valga valla lasteaedade kohatasud muutusid

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et lasteaedade rahastamise ühe osa moodustab vanemate kaetud osa. Vanemate panus ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti kehtivast palga alammäärast. Seni on Valga valla lasteaedade kohatasud piirkonniti erinenud, näiteks maalasteaedades on tasud ulatunud neljast kümne euroni, linnas aga 15 eurot kuus lapse kohta.