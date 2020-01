Venemaa avaldas karu Proša päästmise eest Eestile tänu

Loodusressursside ja ökoloogia ministri asetäitja Murad Kerimov kirjutab, et läinud aasta juulis pöördus ministeeriumi poole orvuks jäänud karupoegade päästmise keskuse juht Sergei Pažetnov, kes palus abi kahe Venemaalt Eesti territooriumile sattunud karu kodumaale tagasi saamiseks. Need karud olid keskuses üles kasvanud isendid, kel kõrvas märgid numbritega 1701 ja 1702 ehk siis läinud suvel Valgamaal tegutsenud Polja ja Proša. Kerimov märgib, et sellistes tingimustes kasvanud karud tuleb edukalt loodusse asustamiseks viia asustatud punktidest vähemalt 150 km kaugusele, mis Eestis võimalik pole. Kerimov kirjeldab ka, et kui üks karudest oli kinni püütud ning ajutiselt Tallinna loomaaeda paigutatud, algas töö vajalike lubade ja dokumentidega, samuti transpordi korraldamine.