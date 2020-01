Heategevusfondi vahendusel jõudsid kingitused 700 turvakodulapseni

„Tänan südamest kõiki annetajaid ja vabatahtlikke, kes olid oma aja, mõtete, südamega laste heaks detsembris kaasamõtlemas ja toimetamas! Eriline tänu Omniva kulleritele, kes kõik pakid kingikontorist õigeaegselt peredesse toimetasid. Kasvatajad ja perevanemad jagasid oma tagasisides, et kingitused tõstsid laste enesekindlust ja usku headuse võimalikkusse – sellesse, et ka nende elus on soovide täitumine võimalik. Kodanikuna abivajajate märkamine ja nende heaks oma toetuse andmine ei seisne ainult rahaülekande tegemises, vaid näitab ühiskonna küpsust ning annab inimestele suurepärase võimaluse väljendada oma isiklikke väärtusi ja valikuid. Inimeste maailmapilt avardub, sest saadakse osa lugudest, millega muidu ilmselt kunagi kokku ei puutuks,“ ütles SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.