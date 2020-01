KIRI: Mart Helme ajab udujuttu

Tundub, et Eesti siseminister Mart Helme ei saa aru, miks soomlased valisid peaministriks Sanna Marini. Helme sõnul on uus peaminister «noor ja harimatu müüjatüdruk». Helme ei tea arvatavasti, et Marin, kes on temast poole noorem, on Tampere Ülikooli haldusteaduste magister.