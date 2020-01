Rein Järvelill: riigita kuningriigi rahvas peab kalliks oma tavasid

Inimkonna ajaloos ja tänapäevalgi tuleb ette palju käitumisi ning uskumusi ja traditsioone, mis pole ratsionaalselt seletatavad ja tunduvad mängu või muinasjutuna. Aga iga konkreetne ühiskond, olgu see suur või väike, võtab neid väga tõsiselt ja järgib neid, isegi kasutades selleks riigi sunnimehhanisme.

Need on ühiskondlikud kokkulepped ja tavad. Vahel on need kirjutatud reeglid, aga mõnikord kirjutamata reeglid, mille mittejärgijaid karistatakse või vähemalt suhtutakse neisse teatud põlgusega. Üsna hästi on paika loksunud ka rahvusvahelise käitumise reeglid nende sümbolite osas, mida võiks nimetada diplomaatiliseks normiks.

Setode kogukonnal on oma reeglid, tavad ja traditsioonid. Neid ei ole võimalik eirata, tunnustada või mitte tunnustada, need on lihtsalt olemas: sõltumata sellest, kuidas ülejäänud neid vastu võtavad või mida see teiste jaoks tähendab. Kui seto räägib oma emakeeles – seto keeles –, siis hoolimata sellest, mida ütleb Eesti keeleseadus, on see keel setole seto keel.

Kui kiioraga ülembsootska ületab Eesti-Vene piiri, kohtleb Vene piiriteenistus teda VIPina ning Petseri kloostriülem kutsub ta suurte pühade ajal vastuvõtule.

Kui seto läheb oma püha ajal kalmistule, katab oma esivanemate haual laua ning sööb seal koos esivanematega pidusööki, ei ole see kalmisturahu rikkumine ega ebasünnis käitumine. Kui setod tulevad kokku oma kuningriigipäevale ja valivad seal setode ülembsootska, on see nende kuninga maapealne asemik, sõltumata sellest, mida arvavad kõik teised.

Ja sellest pole lugu, et sellist protseduuri ega staatust pole kirjeldatud üheski Eesti Vabariigi ega Vene Föderatsiooni seadusaktis. Setod on oma kuningriiki pidanud ja ülembsootskat valinud juba veerandsada aastat ja see on muutunud osaks nende loomupärasest õigusest, koos sellest tulenevate tagajärgedega.

Ühiskondlik mäng sümbolitega riiklikul tasandil läheb tihti väga tõsiseks. Kui Eesti Vabariik on sätestanud oma riiklikud sümbolid, kaitseb ta neid isegi karistushirmuga. Eesti puhul pole see muidugi mingi erand, sest oma sümboleid kaitseb seaduse jõuga enamik riigiks koondunud või koondatud kogukondadest.

Tegelikult oleks tore mõttemäng, kui mõelda, mis oleks, kui Eesti riik kaitseks samamoodi ka setode põhisümboleid, millel on setodele kogukonda ühendav väärtus.

Sellisel juhul kõlaks meie karistusseadustiku üks paragrahvidest näiteks järgnevalt: Setomaa ülembsootska tiitli või tema ametimärgi kiiora kasutamise nõuete rikkumise, samuti kiiora kaubamärgina kasutamise eest karistatakse rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga. Aga õnneks ei vaja Seto Kuningriik sellist karistussüsteemi ning selline seadus pole ka kuidagi vajalik.

