Robotid, kosmos ja mõtterännakud elavdavad külaelu

«Üllatavalt hästi on läinud,» tõdes Otepää valla Nõuni küla vanem, haridus­akadeemia ellukutsuja Elmo Saul. Ta tunnistas, et enne esimest loengut olid tal kõhklused, sest selline ettevõtmine on esmakordne ja ainulaadne. «Aga sisukad ettekanded, mis on inspireerinud arutelusid ja andnud ideesid, hajutasid kõik hirmud.»