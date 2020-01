Siim Saavik: iga-aastane kordusmäng

Leian, et paljude omavalitsuste otsus saluudist loobuda väärib tunnustust. Lisaks looduse säästmisele hoiab see ju ka kokku tublisti raha, mida on tõesti mõistlikum praktilisemaks otstarbeks kulutada, kui seda põgusa veerandtunni jooksul lihtsalt taevasse lasta. Ja need summad on kopsakad, eriti suuremates keskustes.