Tšehhi noormees leidis Valgas oma kutsumuse vallaarhitektina

Tintera nime on viimasel ajal kuulda tavaliselt siis, kui jutuks tuleb kahaneva linna teema. Pole ka ime, sest sellest kirjutas vallaarhitekt lisaks igapäevakohustustele viimased üheksa aastat Tallina Tehnikaülikooli (TTÜ) Tartu kolledžis doktoritööd. Teemani leidis ta tee 2010. aastal, kui oli Eestis elanud kolm aastat. «Märkasin, et siin on igal pool palju tühje hooneid. Hakkas huvitama, kas see kedagi häirib.»

Ta pöördus omavalitsuste poole ja selgus, et häirib küll. Ühtlasi sai ta teada, et linnadel puudub ülevaade, kui palju selliseid maju on. Nende mõju on aga eelkõige sümboolne. «Arhitekti eesmärk on hoone või linnaruumi abil mõjutada seda, kuidas inimesed ennast selles kohas tunnevad. Need majad sümboliseerivad kohalikele majanduslikku allakäiku.»