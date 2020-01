Uus aasta toob põnevust. Teadmata on, mis saab apteegireformist ja teisest pensionisambast ning millised on Brexiti mõjud Eestile. Samuti, kui suure ampsu saab Eesti järgmisel perioodil Euroopa Liidu toetusrahast. Olulisemad maksu- ja seadusemuudatused on praeguseks siiski teada.