Süttisid nii kuur, puhur kui sein

Reedel kella 15.21 ajal tuli teade, et Setomaa vallas Obinitsa külas põleb puukuur. Päästjate saabudes oli hoone (9x3 m) lausleekides. Tulekahju kustutati kella 17.21ks. Põlengu tekkepõhjus on väljaselgitamisel.

Päästjad juhivad tähelepanu, et voolu all elektriseadet on veega kustutada eluohtlik. Enne elektriseadmete või -juhtmete veega kustutamist tuleb veenduda, et seade on vooluvõrgust välja võetud või vool kogu süsteemist välja lülitatud.