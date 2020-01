Lehetoimetaja sai valla palgale

Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi Monika Otrokova teatel tellis vallavalitsus seni ajalehe Otepää Teataja toimetamise teenust meediagrupilt Süd-Est. Selleks, et ka edaspidi säiliks operatiivsus ajalehe toimetamisel, otsustatigi luua Otepää Teataja toimetaja töökoht. Toimetaja koormus on 0,5 kohta, töökohustuseks ajalehe toimetamine, kujundamine ning trüki ja kojukande korraldamine.

Saal on tegutsenud ka pikka aega treenerina ning on olnud üks Valgamaa orienteerumise eestvedajatest ja kauaaegne Otepää Spordiklubi juhatuse esimees. Lisaks sporditööle on ta andnud märkimisväärse panuse ka maakonna kultuuriellu. Ta on olnud ajalehe Valgamaalane Otepää piirkonna reporter 2005. aastani, aastatel 2005-2010 Eesti Orienteerumisliidu ajakirja „Orienteeruja“ peatoimetaja. Eesti Maaspordiliidu "Jõud" infolehe „Maasport“ üks koostajaist (2002-2007), olnud aastaid Eesti Maaspordiliidu "Jõud" aastaraamatute ning suve- ja talimängude teatmike üks koostajatest. Oli üks raamatu „Hellenurme-Palupera spordilugu“ koostajaist (2007), on aidanud kaasa MTÜ Meediagrupp Süd-Est välja antud raamatute teostamisele.