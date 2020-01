Valga õpilased esindasid Eestit europarlamendis

Abiturient Joel Raidve, kes oli päeva jooksul Eesti pressiesindaja, ütles, et tema klass on väga uhke ja tänulik saadud kogemuse eest. «Meie päev Strasbourg'is Euroopa Parlamendis algas tegelikult trammisõiduga kesklinnast parlamendi hoonesse. Õnneks oli ilm hea ja olime põnevil eesootavast päevast. Läbinud turvakontrolli, liikusime koosolekusaali, kus meid jaotati rühmadesse.»

«Mulle meeldis see päev väga. Sain palju teada selle kohta, kuidas Euroopa Liit töötab ja kuidas poliitikat tehakse. Samuti pidasin imetlusväärseks, kui nutikad ja haritud minuvanused noored on. Tõtt-öelda usun kindlalt, et selliste noortega on Euroopa Liidu tulevik heades kätes,» võttis Raidve saadud kogemuse kokku.