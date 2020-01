Räpina lasteaias alustas beebide ujumisring

Räpina valla avalike suhete spetsialisti Vaike Tammese sõnul sai treener Anu Kolk kutse tulla Räpinasse beebisid ujutama vallavanem Enel Liinilt, kellele läheb korda koduvalla laste tervis ja heaolu. Ujumine toob nii lapse kui ka ema ellu palju rõõmu ning aitab üles kasvatada tervema ja tugevama lapse.

Räpina valla lapsevanemad on võimaluse üle rõõmsad, hetkel on avatud lausa kaks gruppi. Noorim sulistaja on kahekuune ja vanim kaheaastane.

Treener Anu Kolk on põline põlvakas, kes on - nagu ta ise ütleb - erinevatel sajanditel Eestimaa erinevates paikades tööd teinud. Meedikuna on ta töötanud Põlva haiglas, Tallinna erahaiglas Fertilitas, eralasteaias Naba, erinevates beebikoolides ja spordiklubides, koolis ja ujulates. Oma teadmisi on ta täiendanud Eesti Ujumisliidu korraldatud seminaridel, õppepäevadel ja konverentsidel.

Küsimusele, mis ajendas beebisid ujuma õpetama, vastas Kolk nii: „Sain emaks 25 aastat tagasi ja sellest ajast olen erinevatel ametikohtadel juhendanud beebide ja väikelaste liikumist. Pärast sündi on vesi beebidele kõige loomulikum keskkond, beebid naudivad vees olemist, sest see pakub neile samasugust turvalist ja sooja tunnet, mida nad kogesid emaüsas olles. Beebidel on sukeldumine tuttav, mida ujumistundides on võimalik edasi treenida ja oskusena alles hoida.“

Vesikeskkonnas viibimine mõjub lapsele vaimselt ja füüsiliselt rahustavalt ning lõõgastavalt. Vesi treenib, arendab ning karastab lapse organismi. Kuna vees viibimine eeldab pidevat lihaskonna tööd, siis paraneb keha üldine treenitus. Vees pole liigeste raskust tunda, liigutusi on kerge teha, paraneb vastupidavus, liigutuste koordinatsioon ning tasakaal, laps õpib oma keha paremini kontrollima.

Räpina vallavanema Enel Liini tõdemusel juhtuvad toredad asjad vahepeal iseenesest. "Kokku langevad head juhused ja olemas on ka võimalused - nii iseloomustaksin täna alustatavat ettevõtmist Räpina lasteaias ehk titade ujumisteisipäevakuid. Kui hakkasime aastalõpu lusikapidu korraldama sellel aastal sündinud titadele, oli minu üllatus suur, sest lapsi oli peaaegu kuuskümmend! Korraks käis küll peast läbi mõte, et neile võiks midagi korraldada, aga mõtteks see jõuluaja kiiruses jäigi. Hiljem, lusikapeo kohvilauas astus minu juurde aga tragi ema Merit, kes palus uurida, kas vanematel oleks võimalik koos lastega lasteaia basseini kasutada. Olin isegi natuke ehmunud, kui mõtlesin, kuidas nad küll sellesse väikesesse basseini mahuvad, aga võtsin siiski ühendust tuttava ujumisjuhendaja Anuga, kes oli samuti mõelnud võimalusele hakata Räpinas lapsi juhendama. Nii hakkaski mõte kiiresti teoks saama. Ka lasteaia pere oli väga vastutulelik ja leidis kiirelt vabad ajad. Suur tänu kõigile abilistele ning mõnusaid ujumistunde!“

FOTO: Andrus Karpson / Räpina vallavalitsus

Esimesi ujujaid külastades olid nii titad kui emmed silmnähtavalt rahul. Emmed arvasid, et kui nüüd mõni haigus maha ei murra, tulevad nad järgmisel teisipäeval kindlasti uuesti.