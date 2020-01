Tellijale

Kuidas iseloomustaksite oma esimesi töökuid Valga muuseumi eesotsas?

Huvitav ja hariv aeg on olnud. Ajaloolised taustad ja seosed on mind alati huvitanud ja nüüd on lisandunud palju infot, millega olen saanud teadmisi täiendada. Väga kosutavad on olnud ettekanded meie galeriis ja olen saanud kaasa lüüa tegevustes, mis teadvustavad muuseumi rolli nii Valgas kui ka kaugemal ning kaasa rääkida mitmes valla kultuurilist arengut ergutavas küsimuses.