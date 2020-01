Tellijale

Aga fakt on, et kui tunamullu elas Põlva-, Valga- ja Võrumaal siseministeeriumi andmetel üle 92 100 elaniku, siis tänavu vaid veidi rohkem kui 88 800. See teeb 3300 ehk terve Setomaa valla jagu inimesi vähem.

Selline statistika on enam kui murettekitav. Kui ikka väikelinnas on elanike arv viimase kümne aastaga vähenenud tuhande ringis ja vallas kahe viimase aastaga viiesaja võrra, peaks ju kellelgi küll miski lambike peas põlema hakkama. Veelgi kurvem on, kui pärast haldusreformi on kahe aastaga vallas elanikke üle 1100 vähem. Kui siin ei ole murekoht, siis kus veel? Mõjutab ju elanike arvu vähenemine otseselt omavalitsuse tulubaasi.