Mulgid ja mulgimeelsed on pühapäeval oodatud Karksisse

Mulgi Kultuuri Instituut ja Karksi-Nuia kultuurikeskus annavad teada, et kõik mulgid ja mulgimeelsed inimesed on oodatud sel pühapäeval, 12. jaanuaril kell 14 Karksi mõisa parki, et filmida esimesed tutvustavad klipid VI Mulgi peo reklaamiks.