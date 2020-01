Lahkus naine, kelle heaks vähiravifond annetusi kogus

«Me hoidsime aasta algusest hinge kinni: kui jõulupühade eel kutsusime üles toetama Tõrva vallas elava noore ema Laura Jaansoo vähiravi, siis kõigest nädal hiljem, umbes aastavahetuse paiku, hakkasid levima kuuldused, et Laurat ei ole enam. Et vähk on naise võitlusvaimu murdnud. Ootasime ja lootsime hinge kinni hoides, et kuuldused on äkki siiski eksitavad. On raske mõista, kuidas saab lootus, mis Laura perel ja naise raviarstil olid uue ravi suhtes nii kiiresti ja ootamatult kustuda,» kirjutab fond oma Facebooki-lehel.