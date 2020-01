Käsipallikoondis rügab Käärikul tööd teha

Sügisestest MM-valikmängudest jäi Toom jalavigastuse tõttu eemale. "Nüüdseks on hüppeliiges terve, sain enne lühikest puhkust klubis juba rohkelt mänguaega ning sellega on enesekindlus ja stabiilsus kõvasti paranenud," tunnistas igapäevaselt Saksamaa 2. Bundesliga klubis TV Emsdetten palliv vasaksisemine.

Eesti koondis treenib Käärikul kaks korda päevas, nii jõu- kui pallisaalis. "Oleme paar jõutreeningut teinud, aga need on pigem toonuse tõstmise ja vigastuste ennetamise iseloomuga. Palliga keskendutakse tehnilise ja taktikalise poole arendamisele," kirjeldas Eesti meeskonna kehalise ettevalmistuse ja füsioteraapia eest vastutav Margus Parts.

"Esmamuljed laagrist on suurepärased. Kääriku on väga mõnus ja kõigi võimalustega koht treeninguteks. Saame nii käsipallipoolt kui tiimi ühtsust arendada. Trenniväliselt tegime meeskonnaga ühise saunaskäigu ning platsi ja jõusaali kõrval käivad meil võitlused nii lauatennises kui kaardimängudes," sõnas Viljandi spordikooli kasvandik Toom.

Mängijate tervislik seisukord on hea, ainsana taastub aasta lõpul kimbutanud vigastusest Andris Celminš. "Kanna või isegi jalatalla probleem, mis Andrist häiris, on taandumas, aga koormustega peame ettevaatlikud olema. Teistel palluritel esineb ikka pisiprobleeme, kas siis õla või alaseljaga, aga midagi tõsist pole," kinnitas Parts.

"Tervikuna on meeskond heas seisus, seda nii füüsiliselt kui mentaalselt. On näha ja tunda, et koondis tahab võitude teele naasta. Tundub, et kaotustejada pole meestele liigselt mõjunud. Pigem õhkub kõigist soov võita nii enda, tiimi kui treeneri jaoks, sest Thomase arusaam käsipallist meeldib kõigile," selgitas Parts.