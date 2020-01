Kõik üldhooldekodud vastavad aasta alguses kehtima hakanud nõuetele

Selle aasta algusest peab hooldekodu töötajal olema hooldustöötaja kutse või ta peab olema läbinud kutseõppe, tasemeõppe õppekava või täienduskoolituse. Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna juhi Raivo Sultsi sõnul on nõuete mõte luua eeldus, et pakutav teenus on kõigis hooldekodudes kvaliteetne, mille üks eeldus on koolitatud töötajad.

„Meil on palju häid teenusepakkujaid, kes mõistavad, et inimese aega tuleb sisustada. Ei piisa ainult sellest, et hooldekodusse saabunud inimene sööb, vaatab televiisorit ja saab aeg-ajalt pesemas käia,“ rääkis Sults ning lisas, et sama oluline on, et inimesele pakutakse tegevusi, mis soosivad tema iseseisvat toimetamist. „Näiteks käib inimene kunstitunnis, rebib ja voldib pabereid. See laseb tema mälul ja motoorikal säilida, mistõttu säilib tal kauem näiteks võimalus ise süüa ja raamatut käes hoida. Ja kui inimene saab ise enda eest hoolitseda, säilib ka tema väärikus,“ lisas Sults.