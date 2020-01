Tellijale

Mazda Premacy on seisnud Vabaduse tänava Müllersoni ärimaja parklas pikemat aega, täpsemalt suvest saadik. Täna avanenud vaatepilt oli aga trööstitu: kõik klaasid ja tuled on purustatud. Jõudu on jagunud ka salongi jaoks. Interjöris on lahti kistud erinevaid plastikpaneele ning armatuuril vedeleb suur kivi.